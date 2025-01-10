Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:31, 13 января 2025Забота о себе

Врач указала на причины облысения россиян

Трихолог Копытина: Волосы могут выпадать из-за анемии и приема антибиотиков
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Galina Zhigalova / Globallookpress.com

По статистике, 75 процентов россиян подвержены той или иной степени облысения, заявила трихолог клиники IQPLASIQUE Виталия Копытина. По какой причине лысеют россияне, она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, мужчины чаще всего сталкиваются с андрогенной алопецией. «Андрогенная алопеция связана с нарушением обмена мужских половых гормонов. В молодом возрасте имеет смысл проанализировать, лысели ли мужчины в вашей семье: папы, дедушки и прадедушки. Этот вид облысения имеет наследственную природу. Женщины также сталкиваются с таким видом алопеции, но значительно реже мужчин», — рассказала Копытина.

Материалы по теме:
Длинные и красивые. Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
Длинные и красивые.Как быстро отрастить волосы в домашних условиях? Отвечают специалисты
7 марта 2023
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Также потеря волос, как отметила трихолог, может быть связана и с общим состоянием организма. Она объяснила, что часто волосы выпадают из-за перенесенных вирусных простудных заболеваний, на фоне повышения температуры или приема антибиотиков. «Если вы заболели, через два-три месяца болезнь может спровоцировать усиление выпадения волос. Кроме того, волосы могут выпадать на фоне ряда дефицитов. Женщины часто сталкиваются с выпадением волос на фоне снижения уровня железа, анемии, невысокого белка и снижения витаминов и микроэлементов, таких как, цинк, медь, магний B6, витамин B1, В12. Перенесенный стресс также является фактором выпадения волос», — добавила врач.

В некоторых случаях поредение волос может быть вызвано неправильным уходом или любовью к необычным прическам, добавила Копытина.

Активное солнце очень влияет на выпадение волос. Если летом не защищать голову от солнца, через два-три месяца это может привести к выпадению волос. Также довольно часто спровоцировать облысение могут тугие пучки или хвосты — из-за сильно стянутых волос у женщин формируется зона поредения волос, так называемая тракционная алопеция

Виталия Копытинатрихолог

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева оценила безопасность популярных фенов Dyson. По ее словам, если человек будет использовать для сушки максимально горячий воздух, то стержни волос действительно могут получить термические повреждения независимо от марки фена.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило о попытке ВСУ атакой по объекту в России прервать подачу газа в Европу

      Раскрыто имя нового лидера ХАМАС в Газе

      Пьяный мужчина напал с ножом на персонал и посетителей магазина в Подмосковье

      Изгнанного со своего острова знаменитого отшельника не стало

      Россиянин установил сотрудничество с СБУ и хранил оружие для применения против России

      В России открыли школу с углубленным изучением алтайского языка

      В Банке России рассказали об источниках выплат вкладчикам по высоким процентам

      Папарацци сняли 43-летнюю Алессандру Амбросио в откровенном образе

      Двое боевиков украинского нацбатальона «Айдар» получили в России по 18 лет лишения свободы

      Пушилин рассказал о взятии литиевых месторождений в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше