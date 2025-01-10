Врач указала на причины облысения россиян

Трихолог Копытина: Волосы могут выпадать из-за анемии и приема антибиотиков

По статистике, 75 процентов россиян подвержены той или иной степени облысения, заявила трихолог клиники IQPLASIQUE Виталия Копытина. По какой причине лысеют россияне, она рассказала «Ленте.ру».

По словам врача, мужчины чаще всего сталкиваются с андрогенной алопецией. «Андрогенная алопеция связана с нарушением обмена мужских половых гормонов. В молодом возрасте имеет смысл проанализировать, лысели ли мужчины в вашей семье: папы, дедушки и прадедушки. Этот вид облысения имеет наследственную природу. Женщины также сталкиваются с таким видом алопеции, но значительно реже мужчин», — рассказала Копытина.

Также потеря волос, как отметила трихолог, может быть связана и с общим состоянием организма. Она объяснила, что часто волосы выпадают из-за перенесенных вирусных простудных заболеваний, на фоне повышения температуры или приема антибиотиков. «Если вы заболели, через два-три месяца болезнь может спровоцировать усиление выпадения волос. Кроме того, волосы могут выпадать на фоне ряда дефицитов. Женщины часто сталкиваются с выпадением волос на фоне снижения уровня железа, анемии, невысокого белка и снижения витаминов и микроэлементов, таких как, цинк, медь, магний B6, витамин B1, В12. Перенесенный стресс также является фактором выпадения волос», — добавила врач.

В некоторых случаях поредение волос может быть вызвано неправильным уходом или любовью к необычным прическам, добавила Копытина.

Активное солнце очень влияет на выпадение волос. Если летом не защищать голову от солнца, через два-три месяца это может привести к выпадению волос. Также довольно часто спровоцировать облысение могут тугие пучки или хвосты — из-за сильно стянутых волос у женщин формируется зона поредения волос, так называемая тракционная алопеция Виталия Копытина трихолог

Ранее врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева оценила безопасность популярных фенов Dyson. По ее словам, если человек будет использовать для сушки максимально горячий воздух, то стержни волос действительно могут получить термические повреждения независимо от марки фена.