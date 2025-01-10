Врачи назвали эффективные способы избежать переедания

Врач Коновалов посоветовал для избегания переедания есть из маленьких тарелок

Терапевт Елена Малышева, иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали эффективные способы избежать переедания. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Коновалов рекомендовал для избежания переедания есть из маленьких тарелок. «Второе — цвет тарелки, лучше, чтобы она была не белая, а цветная», — отметил врач. По словам Продеуса, доказано, что на цветную тарелку кладут на 18 процентов меньше еды, чем на белую. «Потому что белая выглядит пустой, а цветная вроде как и не пустая», — добавила Малышева.

Гандельман, в свою очередь, посоветовал ограничить употребление соли. «Соль уйдет и выведет с собой жидкость лишнюю, и вы легко сбросите от трех до пяти килограммов», — пояснил медик.

Продеус также напомнил, что за столом часто употребляются калорийные напитки, в том числе соки и газировки. «Лучше брать узкие и высокие стаканы, чем толстенькие и большие», — дал рекомендацию специалист. Врач уточнил, что объем в узких стаканах меньше, чем в широких, в результате чего человек получает меньше калорий.

Ранее Продеус, Гандельман и Коновалов раскрыли пользу популярного салата с майонезом. По их словам, салат «Глаз змеи», который готовят из тех же ингредиентов, что и салат мимоза, обеспечивает здоровье щитовидной железы.