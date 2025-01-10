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10:05, 10 января 2025Силовые структуры

Задержание мужчины по делу о контрабанде источника радиации попало на видео

ФСБ показала подозреваемого в контрабанде источника радиации под Челябинском
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском городе задержали мужчину по делу о контрабанде источника радиации

Сотрудники ФСБ России показали видео с задержанием под Челябинском мужчины, подозреваемого в контрабанде источника радиации. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

На видео снято, как силовики ведут фигуранта, а затем показан его автомобиль.

По данным правоохранителей, задержанный действовал в интересах иностранного государства. Разрешительные документы на вывоз радиационного источника у него отсутствовали.

Ранее сообщалось, что в отношении него возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 («Контрабанда радиационного источника группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

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