В российском городе задержали мужчину по делу о контрабанде источника радиации

Под Челябинском ФСБ задержала мужчину по делу о контрабанде источника радиации

В Челябинской области ФСБ задержала россиянина по делу о контрабанде источника радиации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина действовал в интересах иностранного государства. Разрешительные документы на вывоз радиационного источника у него отсуствовали.

Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 («Контрабанда радиационного источника группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее Брянские таможенники пресекли контрабанду немецких наград времен Первой мировой войны.