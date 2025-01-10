Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:50, 10 января 2025Силовые структуры

В российском городе задержали мужчину по делу о контрабанде источника радиации

Под Челябинском ФСБ задержала мужчину по делу о контрабанде источника радиации
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Челябинской области ФСБ задержала россиянина по делу о контрабанде источника радиации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, мужчина действовал в интересах иностранного государства. Разрешительные документы на вывоз радиационного источника у него отсуствовали.

Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 («Контрабанда радиационного источника группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее Брянские таможенники пресекли контрабанду немецких наград времен Первой мировой войны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Задержание мужчины по делу о контрабанде источника радиации попало на видео
      Последние новости

      «Слышны приглушенные взрывы». На территории российского завода вспыхнул мощный пожар. Произошел разлив топлива

      Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе увеличился

      На Украине началась борьба с нелегальным пересечением границы

      В ДНР сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ

      Tesla представила новый электрокар

      ФСБ раскрыла количество изъятого оружия у подпольных оружейников в 40 регионах России

      Раскрыты планы Воробьева после эвакуации из-за пожаров в США

      Политолог объяснил заявления Трампа о вхождении в состав США Канады и Гренландии

      Предсказаны изменения в зоне украинского конфликта

      Расчет FPV-дронов в условиях РЭБ уничтожил танк ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше