Telegraf: Экс-главком ВСУ Залужный превратился в икону для простых украинцев

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол в Великобритании Валерий Залужный превратился в икону для простых украинцев. Об этом пишет Telegraf со ссылкой на представителя партии бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Европейская солидарность».

«Он стал мифом, иконой. Это такой украинский дядька, с которым себя ассоциируют простые украинцы. Для украинской женщины Залужный — это ее муж, особенно если он военный», — подчеркнул источник. По его мнению, аудитория Залужного будет значительно фанатичнее и упорнее «порохоботов» или «зеботов» (уничижительное название сторонников Порошенко и президента Украины Владимира Зеленского, а также поддерживающих их ботов — прим. «Ленты.ру»).

Собеседник издания рассказал об опасениях возможного выдвижения экс-главкома ВСУ в случае президентских выборов на Украине. По его словам, простые украинцы воспринимают его как своего человека и готовы отстаивать его до конца.

Ранее Зеленский высказался о выдвижении на второй срок президентства. Он назвал данный вопрос сложным и отметил, что планы на выдвижение на второй срок зависят от того, как закончится конфликт.