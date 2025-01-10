Жертвами религиозного шествия стали несколько сотен католиков

Более 700 католиков стали жертвами местного религиозного шествия на Филиппинах

Более 700 католиков стали жертвами давки во время местного религиозного шествия на Филиппинах, посвященного Дню Черного Назарянина. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Филиппинцы превратили улицы Манилы в море бордового и золотого и окружили Черного Назарянина — изображение Иисуса Христа в натуральную величину, несущего крест, — в то время как верующие боролись за возможность потянуть толстый канат, тянущий повозку через филиппинскую столицу», — отмечается в материале телеканала.

День Черного Назарянина — местный религиозный праздник Филиппин, в ходе которого из одной католической церкви в другую переносится статуя Иисуса Христа, доставленная испанцами из Мексики на архипелаг в начале XVII века. Согласно легенде, она почернела, но сохранилась во время доставки после начавшегося на судне пожара, поэтому филиппинцы верят в ее целительные свойства. Поэтому перенос статуи сопровождается постоянными давками из-за желания прикоснуться к памятнику или хотя бы достать до него какими-либо личными предметами.

Ранее президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Италию из-за лесных пожаров в Калифорнии. В ходе планировавшегося визита он должен был встретиться с папой римским Франциском, с которым у американского лидера сложились тесные отношения в 2015 году. Байден является вторым президентом-католиком в истории США после Джона Кеннеди.