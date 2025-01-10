Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 10 января 2025Мир

Жертвами религиозного шествия стали несколько сотен католиков

Более 700 католиков стали жертвами местного религиозного шествия на Филиппинах
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Более 700 католиков стали жертвами давки во время местного религиозного шествия на Филиппинах, посвященного Дню Черного Назарянина. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Филиппинцы превратили улицы Манилы в море бордового и золотого и окружили Черного Назарянина — изображение Иисуса Христа в натуральную величину, несущего крест, — в то время как верующие боролись за возможность потянуть толстый канат, тянущий повозку через филиппинскую столицу», — отмечается в материале телеканала.

День Черного Назарянина — местный религиозный праздник Филиппин, в ходе которого из одной католической церкви в другую переносится статуя Иисуса Христа, доставленная испанцами из Мексики на архипелаг в начале XVII века. Согласно легенде, она почернела, но сохранилась во время доставки после начавшегося на судне пожара, поэтому филиппинцы верят в ее целительные свойства. Поэтому перенос статуи сопровождается постоянными давками из-за желания прикоснуться к памятнику или хотя бы достать до него какими-либо личными предметами.

Ранее президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Италию из-за лесных пожаров в Калифорнии. В ходе планировавшегося визита он должен был встретиться с папой римским Франциском, с которым у американского лидера сложились тесные отношения в 2015 году. Байден является вторым президентом-католиком в истории США после Джона Кеннеди.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Подросток с ножами и горючей жидкостью ворвался в курскую школу. Перед этим он оставил послание в учебном чате

      Нидерланды закупили для Украины снаряды на сумму более миллиарда евро

      Раскрыта правда о романе Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер

      Российским прокурорам поручили максимально погрузиться в новую цифровую эпоху

      Силовики задержали подозреваемых в похищении двух россиян

      В «Ростехе» рассказали о заставляющем помалкивать «стальном кулаке»

      В МИД Украины отреагировали на решение Трампа встретиться с Путиным

      Продюсер известного кулинарного шоу на Первом канале объяснил его закрытие

      В 2024 году Германию накрыло волной банкротств

      Россиянка матом отреагировала на плакат с невернувшимся бойцом СВО и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше