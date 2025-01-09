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07:58, 9 января 2025Мир

Байден отменил прощальную поездку в Италию

Байден отменил прощальную зарубежную поездку из-за пожаров в Калифорнии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетЛесные пожары:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Италию из-за лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Такое решение американский лидер принял после того, как посетил Лос-Анджелес, где встретился с сотрудниками полиции, пожарного ведомства и других экстренных служб. Жан-Пьер подчеркнула, что в предстоящие дни Байден сосредоточится на руководстве федеральными мерами по тушению лесных пожаров в Калифорнии.

Ожидалось, что визит в Италию станет прощальной зарубежной поездкой. Полномочия действующего главы Белого дома истекают 20 января 2025 года.

Ранее Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате Калифорния с целью помочь местным властям справиться с последствиями бушующих пожаров. Американцы смогут получить гранты на временное жилье, ремонт, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления хозяйств и бизнеса.

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