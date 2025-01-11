Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:48, 11 января 2025Мир

Байден допустил рост цен на бензин из-за антироссийских санкций

Байден допустил рост цен на бензин в США из-за санкций против российского ТЭК
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Президент США Джо Байден допустил, что введенные против российского энергетического сектора санкции приведут к росту цен на бензин в стране, передает РИА Новости.

По словам американского лидера, введенные санкции против российского ТЭК приведут к росту стоимости бензина в самих США, но считает подорожание незначительным.

«Санкции, введенные сегодня, окажут глубокое влияние на рост российской экономики», — добавил Байден.

Ранее две российские нефтяные компании, «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» со своими «дочками» попали под блокирующие санкции США. Под ограничения попали нефтеперерабатывающие заводы «Газпромнефти» (Московский, Омский) и ее зарубежные структуры в Таджикистане и Сербии. Кроме них в новый санкционный список попали также «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» — за страхование судов, перевозящих российское сырье.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Белоруссия начали взаимно признавать визы. Как изменились правила?

      Байден допустил рост цен на бензин из-за антироссийских санкций

      Байден заявил об ожидании продолжения поддержки Украины от администрации Трампа

      Раскрыт размер индексации социальных пенсий

      Байден пообещал Украине сотню тысяч снарядов и тысячу ракет

      США дали Сербии 45 дней для вывода российского капитала из NIS

      Раскрыты подробности телефонного разговора Байдена и Зеленского

      США потребовали от Сербии вывести российский капитал из нефтяной компании

      В Анапе сообщили о работе российской ПВО

      Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше