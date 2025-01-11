Байден допустил рост цен на бензин из-за антироссийских санкций

Байден допустил рост цен на бензин в США из-за санкций против российского ТЭК

Президент США Джо Байден допустил, что введенные против российского энергетического сектора санкции приведут к росту цен на бензин в стране, передает РИА Новости.

По словам американского лидера, введенные санкции против российского ТЭК приведут к росту стоимости бензина в самих США, но считает подорожание незначительным.

«Санкции, введенные сегодня, окажут глубокое влияние на рост российской экономики», — добавил Байден.

Ранее две российские нефтяные компании, «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» со своими «дочками» попали под блокирующие санкции США. Под ограничения попали нефтеперерабатывающие заводы «Газпромнефти» (Московский, Омский) и ее зарубежные структуры в Таджикистане и Сербии. Кроме них в новый санкционный список попали также «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование» — за страхование судов, перевозящих российское сырье.