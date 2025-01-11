Доцент МГИМО заявил об адаптации мировой экономики к СВО

Доцент МГИМО Сергеев заявил об адаптации мировой экономики к СВО

Мировая экономика адаптировалась к специальной военной операции (СВО). Данное мнение высказал доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Егор Сергеев в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, зарубежные страны подстроилась под ситуацию, обусловленную боевыми действиями на Украине. Так, влияние СВО на экономическую обстановку практически исчезло, отметил он.

«Чем мы влияем на мировую экономику? Значительная часть связей переориентировалась: торговля идет другими путями. Энергетические потоки в Европейский союз идут, но альтернативными путями. Экспорт хозяйственных товаров с Украины идет, но другими путями», — заявил Сергеев.

В декабре директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский назвал выигравшие от санкций против России страны.