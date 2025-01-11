Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:20, 11 января 2025Экономика

Доцент МГИМО заявил об адаптации мировой экономики к СВО

Доцент МГИМО Сергеев заявил об адаптации мировой экономики к СВО
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Мировая экономика адаптировалась к специальной военной операции (СВО). Данное мнение высказал доцент кафедры мировой экономики, старший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Егор Сергеев в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, зарубежные страны подстроилась под ситуацию, обусловленную боевыми действиями на Украине. Так, влияние СВО на экономическую обстановку практически исчезло, отметил он.

«Чем мы влияем на мировую экономику? Значительная часть связей переориентировалась: торговля идет другими путями. Энергетические потоки в Европейский союз идут, но альтернативными путями. Экспорт хозяйственных товаров с Украины идет, но другими путями», — заявил Сергеев.

В декабре директор Института изучения мировых рынков Алексей Бобровский назвал выигравшие от санкций против России страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты подробности о данных черных ящиков разбившегося в Южной Корее самолета

      В Минобороны заявили о 40 тысячах уничтоженных украинских беспилотников с начала СВО

      Еврокомиссия рассмотрит инициативу Армении по вступлению в ЕС

      Трамп встретился с Цукербергом

      Умер основатель команды Ночной хоккейной лиги «Сталкер»

      В Китае обнаружили ущерб США от заморозки активов России

      Доцент МГИМО заявил об адаптации мировой экономики к СВО

      Посмеявшийся над ассортиментом «Пятерочки» в Судже солдат ВСУ попал в плен

      Вяльбе назвала условие участия россиян в Олимпиаде-2026

      Появились подробности отражения прорыва ВСУ в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше