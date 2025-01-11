Экс-замминистра обороны Британии задержали за педофилию

Экс-замминистра обороны Британии Каплина задержали по подозрению в педофилии

Бывшего заместителя министра обороны Великобритании Айвора Каплина задержали по подозрению в педофилии. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил оппозиционный британский политик и глава партии Reform UK Найджел Фарадж.

«Айвора Каплина сегодня задержали после поимки охотниками на педофилов. Предположительно, он пытался встретиться с 15-летним подростком», — сообщил он.

На прикрепленном к посту видео мужчину в красной кепке держат за руки и допрашивают полицейские. Каплин оправдывается, заявляя, что он «ничего не делал» и «не собирался заниматься сексом» с несовершеннолетним.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг попросил американского предпринимателя Илона Маска помочь стране в борьбе с педофилией. «Если он захочет работать с нами и закатать рукава, мы будем этому рады», — заявил чиновник.