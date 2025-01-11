Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 11 января 2025Мир

Экс-замминистра обороны Британии задержали за педофилию

Экс-замминистра обороны Британии Каплина задержали по подозрению в педофилии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Loredana Sangiuliano / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывшего заместителя министра обороны Великобритании Айвора Каплина задержали по подозрению в педофилии. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил оппозиционный британский политик и глава партии Reform UK Найджел Фарадж.

«Айвора Каплина сегодня задержали после поимки охотниками на педофилов. Предположительно, он пытался встретиться с 15-летним подростком», — сообщил он.

На прикрепленном к посту видео мужчину в красной кепке держат за руки и допрашивают полицейские. Каплин оправдывается, заявляя, что он «ничего не делал» и «не собирался заниматься сексом» с несовершеннолетним.

Ранее министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг попросил американского предпринимателя Илона Маска помочь стране в борьбе с педофилией. «Если он захочет работать с нами и закатать рукава, мы будем этому рады», — заявил чиновник.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Дании предложили обратиться к России для защиты Гренландии от США

      Захарова обвинила США в лицемерии из-за тушащих пожары в Калифорнии заключенных

      Бывший футболист сборной России рассказал о жизни в бараке

      Киев подвергся налету беспилотников

      Эрдоган впервые допустил выдвижение кандидатом в президенты на еще один срок

      Экс-замминистра обороны Британии задержали за педофилию

      Стала известна дата визита в Москву президента Ирана

      В США девятилетняя девочка попросила мастера сделать ей татуировку с Трампом

      В США назвали возможную причину лесных пожаров в Калифорнии

      АдГ отказалась включать в предвыборную программу пункт с осуждением СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше