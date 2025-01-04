В Британии попросили Маска помочь в борьбе с педофилией

Глава Минздрава Британии Стритинг попросил Маска помочь в борьбе с педофилией

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг попросил американского предпринимателя Илона Маска помочь стране в борьбе с педофилией. Об этом глава ведомства сообщил телеканалу ITV, пишет РИА Новости.

«Если он захочет работать с нами и закатать рукава, мы будем этому рады», — заявил Стритинг. Глава Минздрава также подчеркнул, что считает некоторые заявления миллиардера о ситуации с педофилией в Британии ошибочными. По его мнению, они «основаны на неправильной и неверно оцененной информации».

Ранее Маск назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера «соучастником массовых изнасилований», совершаемых бандами.

«Стармер был замешан в растлении британцев, когда в течение 6 лет возглавлял королевскую прокуратуру», — заявил предприниматель. Также 3 января Маск призвал короля Великобритании Карла III распустить парламент.