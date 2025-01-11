Эрдоган впервые допустил выдвижение кандидатом в президенты на еще один срок

Эрдоган заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на еще один срок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые допустил, что может выдвинуть свою кандидатуру на еще один президентский срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, соответствующее заявление турецкий лидер сделал впервые. Во время выступления на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития он разговаривал с турецким певцом Ибрагимом Татлысесом. Артист поинтересовался у Эрдогана, намерен ли он баллотироваться на предстоящих президентских выборах.

«Если ли ты за, то и я за», — ответил президент Турции. В свою очередь, Татлысес подчеркнул, что «мы получили от него обещание».

В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок.

Ранее председатель Рабочей партии Турции Эркан Баш заявил, что Эрдоган не вправе баллотироваться на новый срок на выборах главы республики. «Выдвижение кандидатуры нашего президента на третий срок вопреки действующей конституции станет новой черной страницей в истории нашей демократии», — говорится в документе, который составил оппозиционный альянс шести партий по итогам встречи их лидеров.