Городская инфраструктура Сочи не пострадала в результате землетрясений

Городская инфраструктура Сочи сохранилась после землетрясений

Городская инфраструктура Сочи не пострадала после землетрясений 11 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

По словам главы сейсмологической станции Сочи Елены Карпович, такие землетрясения — следствие роста молодых гор Кавказа. Она добавила, что это нормальное явление для города, который расположен в зоне сейсмического риска.

Ранее стало известно, что в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Подземные толчки на глубине пять километров в горах Хостинского района зафиксировали 14 сейсмостанций.