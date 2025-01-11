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21:25, 11 января 2025Россия

Городская инфраструктура Сочи не пострадала в результате землетрясений

Городская инфраструктура Сочи сохранилась после землетрясений
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Городская инфраструктура Сочи не пострадала после землетрясений 11 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

«Обращений от населения не поступало. Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет», — уточнили в ведомстве.

По словам главы сейсмологической станции Сочи Елены Карпович, такие землетрясения — следствие роста молодых гор Кавказа. Она добавила, что это нормальное явление для города, который расположен в зоне сейсмического риска.

Ранее стало известно, что в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Подземные толчки на глубине пять километров в горах Хостинского района зафиксировали 14 сейсмостанций.

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