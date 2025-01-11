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10:40, 11 января 2025Экономика

В Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5

Землетрясение магнитудой 3,5 на глубине пять километров зафиксировали в Сочи
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Соответствующая информация появилась на сайте Единой геофизической службы РАН.

Так, подземные толчки на глубине пять километров в горах Хостинского района зафиксировали 14 сейсмостанций.

«В 04:47 на курорте было зафиксировано землетрясение. Произошел рой толчков, магнитуда самого сильного составила 3,5», — также рассказали изданию «Кубанские новости» на сейсмостанции в Сочи.

В декабре сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Дагестане. Очаг землетрясения находился на глубине 57 километров.

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