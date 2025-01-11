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21:58, 11 января 2025Мир

Губернатор Калифорнии ответил раскритиковавшему его Трампу

Губернатор Калифорнии Ньюсом после критики Трампа пригласил его посетить штат
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетОтставка губернатора:

Фото: Mike Blake / Reuters

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригласил избранного президента США Дональда Трампа посетить штат, столкнувшийся с разрушительными пожарами, чтобы увидеть происходящее собственными глазами. Таким образом он ответил на критику республиканца на своей странице в соцсети X.

Он предложил политику встретиться с жителями, которые пострадали от пожаров, а также присоединиться к нему «в благодарности к героям — пожарным и спасателям, которые ставят на кон свои жизни».

«Мы не должны политизировать человеческую трагедию или распространять дезинформацию, полученную из чужих рук», — подчеркнул Ньюсом.

Ранее Трамп предложил губернатору Гэвину Ньюсому уйти в отставку на фоне сильных пожаров в Калифорнии. Республиканец отметил, что лучшие красивые районы США сгорают дотла.

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