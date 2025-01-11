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20:22, 11 января 2025Мир

Назван необходимый для подготовки встречи Путина и Трампа минимальный срок

Политолог Топорнин: Подготовка встречи Путина и Трампа займет от трех месяцев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Подготовка встречи президента России Владимира Путина с новым главой США Дональдом Трампом займет как минимум три месяца, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал факторы, от которых зависят переговоры политиков.

«Мы видим, что с обеих сторон нет каких-то заградительных барьеров и условий для этой встречи. Это, на мой взгляд, большой плюс, потому что с [уходящим с поста президента США Джо] Байденом никаких перспектив такой двусторонней встречи не было. Но, наверное, просто так встречаться двум президентам, чтобы пожать друг другу руки и обменяться своими видениями проблем международного плана — тоже вряд ли такая встреча принесет какую-то пользу», — считает он.

Нужна очень обстоятельная и глубокая подготовка, чтобы на встрече уже обсуждались субстантивно какие-то проблемы и предлагались решения, чтобы после встречи двух президентов была принята какая-то дорожная карта действий по разрешению различных кризисных явлений

Николай Топорнинполитолог

По мнению политолога, темой переговоров станет не только украинский кризис, но и другие военные конфликты и международные вопросы. На подготовку встречи потребуются месяцы, считает он.

Такие встречи готовятся достаточно глубоко, это занимает много времени. Саму встречу организовать можно очень быстро в какой-то одной из нейтральных стран. (...) Для этого должны работать с двух сторон команды или консультанты, политики, то есть не самые высокопоставленные чиновники, чтобы эта встреча была предвестником принятия мер в рамках дорожной карты. Эти контакты и эти встречи могут занять длительное время

Николай Топорнинполитолог

«Мне видится, что на подготовку такой встречи должно уйти в районе трех месяцев. Если стартовать от 20 января (инаугурации Трампа — прим. «Ленты.ру»), то это апрель — май при прочих равных. Но есть и другие факторы — развитие военных дел на фронте, энергетические кризисы, очередной всплеск на Ближнем Востоке, — которые могут как ускорить встречу, так ее и отложить», — заключил он.

Во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде Дональд Трамп заявил, что готовится к переговорам с Владимиром Путиным. По его словам, стороны согласовывают условия. «Он хочет встретиться, и мы занимается организацией», — отметил республиканец.

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