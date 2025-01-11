По реке Дон разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов

По реке Дон разлился растворитель лакокрасочных изделий для покраски судов. Об этом заявил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

11 января поступили сообщения о том, что в воду произошел выброс солярового масла. Однако эксперты установили, что загрязняющим веществом оказался растворитель.

Известно, что портовые службы начали обрабатывать площадь разлива сорбентом. Отмечается, что ликвидация пятна будет завершена в ближайшее время.

«Забор воды для нужд города находится выше по течению. Сотрудники "Водоканала" также находятся на месте. Опасности попадания растворителя в систему водоснабжения нет», — добавил Логвиненко.

Ранее сообщалось, что в Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации из-за выброса мазута.