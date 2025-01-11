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10:09, 11 января 2025Экономика

В части Крыма ввели режим угрозы ЧС из-за выброса мазута

Глава Черноморского района Дудинов: введен режим угрозы ЧС из-за выброса мазута
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

В Черноморском районе Крыма ввели режим угрозы чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выброса мазута. Об этом сообщил глава администрации района Александр Дудинов в Telegram-канале.

«В Черноморском районе введен режим угрозы ЧС муниципального характера из-за выявленных пятен с мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Ситуация неприятная, но контролируемая. С коллегами, членами комиссии по ЧС обсудили план действий», — сказал он.

По его словам, волонтеры и сотрудники оперативных служб продолжают очищать загрязненную территорию. В субботу, 11 января, к уборке присоединятся еще около 100 волонтеров — очистка ведется на побережье в селах Окуневка, Знаменское и Громово.

21 декабря мазут с потерпевших аварию танкеров дошел до Крыма — выброс произошел в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале на востоке полуострова. 10 января в Крыму обнаружили новый выброс мазута.

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