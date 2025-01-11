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22:12, 11 января 2025Экономика

Подсчитана сила повторного землетрясения в российском регионе

ЕССЦ: В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,9
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Повторное землетрясение в Сочи, произошедшее вечером 11 января, было магнитудой 3,9. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕССЦ).

Уточняется, что эпицентр толчков находился в девяти километрах к северу от города, на глубине пять километров.

Ранее сообщалось, что в 20:44 сочинцы почувствовали подземные толчки в центре города, Дагомысе и Адлере. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. По словам жителей, «трясло до звона посуды».

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