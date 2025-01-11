В Сочи произошло новое землетрясение

В Сочи произошло второе землетрясение за день

В Сочи произошло второе землетрясение за день. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей.

Отмечается, что в 20:44 сочинцы почувствовали подземные толчки в центре города, Дагомысе и Адлере. Согласно предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

«Жители сообщают, что трясло "до звона посуды"», — уточняет Mash.

Ранее стало известно, что в субботу, 11 января, в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5. Подземные толчки на глубине пять километров в горах Хостинского района зафиксировали 14 сейсмостанций.