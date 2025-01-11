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13:07, 11 января 2025Бывший СССР

Посмеявшийся над ассортиментом «Пятерочки» в Судже солдат ВСУ попал в плен

Посмеявшийся над товарами в магазине в Судже солдат ВСУ Матвиенко попал в плен
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), который во время вторжения в Курскую область посмеялся над ассортиментом товаров в магазине «Пятерочка» в городе Суджа, попал в плен. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

35-летний Андрей Матвиенко из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады был взят в плен российскими бойцами группы «Север» рядом с хутором Бердин в Большесолдатском районе Курской области.

Во время допроса он утверждал, что был призван в ВСУ насильно под угрозой потери дома. Он также заявил, что якобы не принимал участия в боевых действиях, а «отсиживался по подвалам».

После вторжения ВСУ в Курскую область Матвиенко записал видео из Суджи, в котором заявил, что «заехал в "Пятерочку"» и ассортимент там якобы оказался «не очень».

10 января британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что ВСУ в Курской области ждет катастрофа. По его словам, им осталось находиться на российской территории еще максимум несколько недель.

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