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13:51, 11 января 2025Россия

Российские войска освободили еще один населенный пункт в Курской области

Российские войска освободили село Николаево-Дарьино в Суджанском районе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска полностью освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о селе Николаево-Дарьино, расположенном в Суджанском районе. Отмечается, что в процессе группировка войск «Север» и 155-я бригада пехотинцев отбили все атаки противника, который в результате лишился ста бойцов.

Сообщается, что ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, несколько бронетранспортеров, одну боевую машину пехоты Bradley и один бронеавтомобиль «Козак».

Ранее в январе военный эксперт Василий Дандыкин спрогнозировал сроки окончания боев за Суджу.

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