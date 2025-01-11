Шольц заявил об обсуждении переговоров по Украине со многими главами государств

Шольц заявил, что обсуждает переговоры по Украине со многими главами государств

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что обсуждает вопрос переговоров по Украине со многими главами государств. Его слова передает РИА Новости.

На партийном съезде социал-демократов политик заявил, что необходимо работать над честными переговорами, которые помогут остановить трагедии на Украине. Он также отметил, что обсуждает это со многими главами государств, не забывая о принципе участия украинцев в разработке переговорных стратегий. По мнению Шольца, это единственный способ достижения справедливого мира.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что обе стороны украинского конфликта в настоящее время не готовы к мирным переговорам.