Белый дом счел Россию и Украину неготовыми к переговорам

Белый дом: обе стороны украинского конфликта не готовы к мирным переговорам

Обе стороны украинского конфликта в настоящее время не готовы к мирным переговорам. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Сейчас нет ожидания, что одна или другая сторона готова вести переговоры», — сообщил Кирби.

Координатор по стратегическим коммуникациям заверил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, усиливая его позиции на поле боя и создавая условия для будущих переговоров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры по Украине шли с 2014 года, но Запад только делал вид, что участвовал в них.