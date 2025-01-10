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13:54, 10 января 2025Мир

Захарова высказалась о действиях Запада в переговорах по Украине

Захарова: Переговоры по Украине шли с 2014 года, Запад делал вид, что участвовал
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Переговоры по Украине шли с 2014 года, но Запад только делал вид, что участвовал в них. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Они были, они шли, были созданы форматы. Просто те, кто в них участвовал со стороны коллективного Запада, делали вид, что в них участвовали», — отметила представитель внешнеполитического ведомства, комментируя публикацию CNN о возможности переговоров Москвы, Киева и Вашингтона в начале 2025 года.

По мнению Захаровой, реальной задачей западных стран в переговорах было разжигание конфликта на европейском континенте.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон и Киев ожидали переговоров с Москвой об урегулировании конфликта на Украине в первой половине 2025 года вне зависимости от итогов выборов в США.

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