Скончался артист Валерий Демин

На 83-м году жизни скончался народный артист Удмуртии Валерий Демин

Заслуженный артист России Валерий Демин скончался на 83-м году жизни. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что 10 января ушел из жизни Валерий Иванович Демин – выдающийся артист, более 40 лет отдавший сцене Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского», — указано в сообщении.

Отпевание и похороны народного артиста Удмуртии состоятся 14 января.

Ранее специализировавшийся на современном искусстве известный российский искусствовед Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет. «Я думаю, что умер великий человек. И я считаю, что благодаря ему состоялось современное искусство в России», — заявила его знакомая, художница Диана Мачулина.