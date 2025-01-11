Умер известный российский искусствовед Бажанов

Известный российский искусствовед Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет

Известный российский искусствовед Леонид Бажанов, специализировавшийся на современном искусстве, умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает ТАСС.

О смерти Бажанова сообщила его знакомая, художница Диана Мачулина. «Я думаю, что умер великий человек. И я считаю, что благодаря ему состоялось современное искусство в России», — заявила она.

Мачулина также добавила, что искусствовед развивал региональные культурные центры, думая о необходимости того, чтобы искусство развивалось не только в столицах. Художница назвала смерть Бажанова огромной потерей.

Бажанов окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Он работал в музее Московского Кремля, музее изобразительных искусств им А. С. Пушкина, а также в Центральном выставочном зале «Манеж». В 1986 году Бажанов основал творческое любительское объединение «Эрмитаж», куда входил скульптор Эрнст Неизвестный. В 1992 году основал Государственный Центр современного искусства в Москве. С 1992 по 1997 Бажанов возглавлял отдел изобразительного искусства российского Министерства культуры. В 2012 году ему присвоено звание заслуженного работника культуры Российской Федерации.