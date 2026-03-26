Бывший СССР
08:29, 26 марта 2026

Командование ВСУ перебросило карательные отряды в Сумскую область

РИА: ВСУ перебрасывают карательные отряды в Сумскую область
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) перебрасывает карательные отряды в Сумскую область. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на российские силовые структуры.

«В Шосткинский район противник перебрасывает карательные отряды из состава 33-го отдельного штурмового полка», — рассказал источник агентства.

Отмечается, что их переброска связана с тем, что более 40 военнослужащих 210-го отдельного штурмового полка отказались выполнять приказы.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что бойцы ВСУ относятся к наемникам из стран Латинской Америки как к недочеловекам, что нередко приводит к конфликтам и кровопролитию.

