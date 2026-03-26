06:18, 26 марта 2026

На Украине рассказали о плохом отношении ВСУ к одной категории наемников

Прозоров: Бойцы ВСУ относятся к латиноамериканским наемникам как к недочеловекам
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) относятся к наемникам из стран Латинской Америки как к недочеловекам, что нередко приводит к конфликтам и кровопролитию. Об этом сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в разговоре с ТАСС.

По его словам, колумбийские наемники часто жалуются на отвратительное отношение со стороны украинских офицеров и сослуживцев, заявляя, что их «бросают затыкать дыры на фронте».

Как отметил Прозоров, это приводит к конфликтам и разборкам между бойцами, в ходе которых они «друг друга иногда достаточно эффективно уничтожают». Проблемы также возникают из-за денег на фоне случаев мародерства в зоне боевых действий, добавил он.

Ранее Прозоров рассказал, что украинские военнослужащие уничтожали тела иностранных наемников, чтобы затруднить подсчет потерь среди них, потому что потери были большие.

