08:21, 21 марта 2026

Прозоров: ВСУ уничтожали тела иностранных наемников, чтобы скрыть их потери
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) жестоко обращались с телами погибших иностранных наемников. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозорова в разговоре с ТАСС раскрыл причину, почему они так поступали.

По словам Прозорова, украинские военнослужащие уничтожали тела иностранных наемников, чтобы затруднить подсчет потерь среди них, потому что потери были большие.

«Я лично был свидетелем историй, когда, отступая, украинские военнослужащие подрывали тела иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Руки с гранатой к голове приматывали», — вспоминает Прозоров.

Тела практически не возможно опознать также и из-за высокой интенсивности боев. Прозоров привел в пример лето 2022 года, когда Армия России освобождала Лисичанск. Тогда, чтобы вырваться и отступить украинским подразделениям, ВСУ бросили в полк Кастуся Калиновского и грузинский легион, чтобы задержать наступление.

Тогда, подразделения иностранных наемников были уничтожены полностью, в живых остались только два человека.

Ранее стало известно о том, что больше половины потерь в рядах ВСУ под Константиновкой составили именно иностранные наемники, которые стали настоящим «расходным ресурсом».

