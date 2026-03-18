Больше половины потерь в рядах ВСУ под Константиновкой составили не украинцы

Baijiahao: Более 60 % потерь в ВСУ под Константиновкой составили иностранцы

Огромные потери живой силы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) заставили Киев сделать ставку на иностранных наемников. Они стали основным «расходным ресурсом» в войсках республики, пишет китайский портал Baijiahao.

Так, в результате боев возле Константиновки ВС России выяснили, что большую часть потерь с украинской армии на поле боя составили не граждане страны, а иностранцы.

«На выжженной земле Константиновки были разбросаны различные документы: водительские права из Луизианы, колумбийские паспорта, мексиканские удостоверения избирателя», — отмечается в статье.