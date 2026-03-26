Конгресс возмутился действиями Трампа в Иране

NBC: Конгрессмены выражают недовольство войной Трампа в Иране

Конгрессмены от Республиканской и Демократической партий выражают недовольство войной президента США Дональда Трампа в Иране. Об этом со ссылкой на американских парламентариев сообщает NBC News.

«Во время закрытой встречи, представители оборонного и разведывательного ведомств предоставили некоторые законодатели информацию о войне в Иране. Республиканцы и демократы выразили недовольство отсутствием ясности и информации о стратегии президента Дональда Трампа», — передает телеканал слова собеседников.

Источники отмечают, что наибольшее недовольство выражают члены Палаты представителей Конгресса из-за перспективы отправки американских войск в Иран.

«Не было никакого плана, никакой стратегии, никакого общего конечного результата», — возмутился один из конгрессменов в разговоре с NBC.

Ранее Трамп заявил, что в отношении конфликта с Ираном он будет использовать выражение «военная операция».