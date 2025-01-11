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22:08, 11 января 2025Мир

США стали крупнейшим иностранным налогоплательщиком в России

Newsweek: США стали крупнейшим иностранным налогоплательщиком в РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В 2023 году оставшиеся в России американские компании заплатили около 1,2 миллиарда долларов налогов, что сделало США крупнейшим иностранным налогоплательщиком в РФ. Об этом сообщает издание Newsweek.

Утверждается, что данная информация стала известна благодаря исследованию группы B4Ukraine и Киевской школы экономики. Больше всего налогов в РФ заплатила табачная компания Philip Morris International — 220 миллионов долларов.

Американские пищевые корпорации PepsiCo и Mars также внесли в российский бюджет по 135 и 99 миллионов долларов соответственно.

Ранее Путин заявил о желании компаний из США вернуться в Россию. «Пусть возвращаются. Но, конечно, в новых условиях, с потерями. Это же не мы виноваты», — сказал президент.

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