Utair опровергла информацию об аварийной посадке летевшего из Москвы в Дубай самолета

Utair: Посадка летевшего из Москвы в Дубай самолета во Внуково была штатной

Российская авиакомпания Utair опровергла информацию об аварийной посадке вылетевшего из Москвы в Дубай самолета. Об этом авиаперевозчик сообщил ТАСС.

Boeing 767, выполнявший рейс в субботу, 11 января, совершил штатную посадку в аэропорту Внуково. «После взлета поступила информация об изменении уровня гидравлической жидкости. В интересах безопасности командир принял решение о возврате во Внуково. Посадка прошла в штатном режиме в 14:41 по Москве», — говорится в заявлении.

Также в авиакомпании отметили, что ситуация не сказалась на состоянии пассажиров и экипажа.

В декабре сообщалось, что Boeing 767 той же авиакомпании, выполнявший рейс из Внуково в дубайский аэропорт Аль-Мактум, вернулся в российский аэропорт из-за проблем с двигателем. Пилотам пришлось сажать воздушное судно на одном работающем двигателе, посадка при этом прошла успешно.