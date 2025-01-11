В ФРГ сформируют отдельную дивизию для защиты важных объектов внутри страны

В сухопутных войсках ФРГ создадут дивизию для защиты важных объектов страны

В сухопутных войсках Германии создадут отдельную дивизию, которая будет отвечать за защиту важных объектов на территории страны. Об этом сообщило агентство DPA.

Дивизия объединит действующих военных и резервистов под единым командованием. Соединение развернут поэтапно, в распоряжение войск оно должно поступить к 1 апреля.

Новое подразделение призвано охранять такие объекты инфраструктуры, как порты, вокзалы и логистические центры. Кроме того, под охраной будут трубопроводы, дороги для военных колонн, мосты и транспортные узлы, а также защита транспортной инфраструктуры. В мирное время подразделение будет помогать гражданским службам в устранении последствий катастроф и терактов.

Германское военное командование считает, что страна в будущем будет играть важную роль для НАТО в качестве оперативной площадки и будет пунктом переброски войск на восток.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие солдаты могут быть отправлены на Украину и задействованы для обеспечения режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом.