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08:20, 11 января 2025Россия

В Госдуме заявили о необходимости нахождения Прибалтики в составе России

Депутат Журавлев: по логике Науседы Прибалтика должна принадлежать РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Алексей Журавлев

Алексей Журавлев. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ответил на слова президента Литвы Гитанаса Науседы, который ранее высказал притязания на Калининградскую область, отметив, что, руководствуясь его логикой, при пересмотре итогов Второй Мировой войны вся Прибалтика должна находится в составе России, сообщает РИА Новости.

«Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика, скорее, должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильна — нынешний Вильнюс — который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи», — заявил депутат.

Политик добавил, что РФ готова защищать свои земли не только на словах, подчеркнув, что даже исходя из прогнозов НАТО литовская армия не протянет и суток против российской.

Ранее Науседа отреагировал на решение России переименовать музей в Калининградской области, посвященный литовскому поэту Кристионасу Донелайтису. Он сказал, что в регионе должна сохраниться литовская культура, так как он исторически является частью Малой Литвы, а также что «Караляучюс никогда не станет Калининградом», как бы Россия ни старалась.

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