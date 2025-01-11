В российском регионе автомобиль провалился под лед

МЧС России: В Бурятии машина провалилась под лед реки Селенга

В Бурятии автомобиль провалился под лед на реке Селенга, которая впадает в озеро Байкал. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Инцидент произошел в дельте реки, в местности под названием Кокуй. Глубина воды в месте провала составляет около 70 сантиметров. Происшествие обошлось без пострадавших. В машине находились двое мужчин, которых доставили на берег сотрудники МЧС российского региона. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС России напомнили, что выезд на лед озера Байкал и его притоков чрезвычайно опасен. Пересекать водные преграды по льду разрешается только по специально организованным переправам при условии соблюдения всех мер безопасности.

Ранее сообщалось, что шесть снегоходов провалились под лед в Карелии. Всех пострадавших удалось спасти, они не получили тяжелых травм.

