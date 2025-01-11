В российском регионе погибли шесть зебр при пожаре

При пожаре на территории зоопарка в Белгородской области погибли шесть зебр

Шесть зебр погибли при пожаре в помещении на территории зоопарка в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Инцидент произошел в хуторе Чумаки. Как рассказали в ведомстве, на территории зоопарка загорелось каркасное тентованное помещение. Пожар на 60 квадратах локализовали 14 специалистов и 3 единицы техники.

В настоящее время причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Башкирии семь часов спасали корову, которая убежала от хозяев с телятами и провалилась под лед водоема. Спасательная операция завершилось успешно. Корову натерли водкой и укутали в одеяло. Через некоторые время она почувствовала себя лучше и начала есть. Животное вернули хозяину.