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21:18, 11 января 2025Из жизни

В российском регионе погибли шесть зебр при пожаре

При пожаре на территории зоопарка в Белгородской области погибли шесть зебр
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал МЧС России

Шесть зебр погибли при пожаре в помещении на территории зоопарка в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

Инцидент произошел в хуторе Чумаки. Как рассказали в ведомстве, на территории зоопарка загорелось каркасное тентованное помещение. Пожар на 60 квадратах локализовали 14 специалистов и 3 единицы техники.

В настоящее время причина возгорания устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Башкирии семь часов спасали корову, которая убежала от хозяев с телятами и провалилась под лед водоема. Спасательная операция завершилось успешно. Корову натерли водкой и укутали в одеяло. Через некоторые время она почувствовала себя лучше и начала есть. Животное вернули хозяину.

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