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20:41, 11 января 2025Из жизни

В российском регионе семь часов спасали провалившуюся под лед корову

Shot: В Башкирии корову, которая провалилась под лед, спасали семь часов
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Башкирии семь часов спасали корову, которая убежала от хозяев с телятами и провалилась под лед водоема. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Мелеузовском районе российского региона недалеко от города Салават. По данным канала, корова и два теленка убежали с фермы и стали бродить по округе. В какой-то момент старшее животное провалилось под лед небольшого водоема и не смогло выбраться самостоятельно.

Телята принялись громко мычать и привлекли внимание людей. Провалившуюся под лед корову нашли и в течение семи часов вытаскивали на берег с помощью веревок. Спасательная операция завершилось успешно. Корову натерли водкой и укутали в одеяло. Через некоторые время она почувствовала себя лучше и начала есть.

Спасенную корову с телятами уже вернули хозяину.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области спасли слишком толстую косулю, застрявшую в заборе. Животное попало в ловушку, убегая от собаки.

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