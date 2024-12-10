Косуля слишком зажировалась к зиме и застряла в заборе

В Иркутской области косуля убегала от собаки и застряла в заборе

В Иркутской области спасли слишком толстую косулю, застрявшую в заборе. Об этом сообщает Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области в своем Telegram-канале.

Дикая косуля попала в ловушку, убегая от собаки. Она так зажировалась к зиме, что не смогла пролезть между металлическими прутьями. Ее заметили жители СНТ и вызвали специалистов.

На место приехали сотрудники охотнадзора и ветеринар. Животное вытащили, осмотрели и отпустили обратно в лес.

Ранее сообщалось, что на Камчатке сотрудники МЧС помогли застрявшей в мелководном заливе косатке вернуться в море. Из-за отлива она не могла нормально дышать, и на ее коже стали появляться трещины. Целый день спасатели пытались переместить ее на глубину и обливали вручную водой.