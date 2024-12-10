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10:42, 10 декабря 2024Из жизни

Косуля слишком зажировалась к зиме и застряла в заборе

В Иркутской области косуля убегала от собаки и застряла в заборе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Иркутской области спасли слишком толстую косулю, застрявшую в заборе. Об этом сообщает Служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области в своем Telegram-канале.

Дикая косуля попала в ловушку, убегая от собаки. Она так зажировалась к зиме, что не смогла пролезть между металлическими прутьями. Ее заметили жители СНТ и вызвали специалистов.

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