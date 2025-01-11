Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:39, 11 января 2025Экономика

В США назвали позором выплату налогов американскими компаниями в бюджет России

Макфол назвал позором решение компаний из США платить налоги в бюджет России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший посол США в России Майкл Макфол отреагировал на информацию о выплате американскими компаниями налогов в бюджет России на сумму в 1,2 миллиарда долларов. Об этом пишет Newsweek.

Дипломат назвал «абсолютно позорным» решение 123 крупных компаний из США остаться в России и соблюдать местное налоговое законодательство. По его мнению, тем самым американский бизнес продолжает спонсировать проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее сообщалось, что компании из США оказались крупнейшим иностранным налогоплательником в России по итогам 2023 года. Больше всех — 220 миллионов долларов — в российский бюджет внесла корпорация Philip Morris International. Также в тройке — компании PepsiCo (135 миллионов долларов) и Mars (99 миллионов долларов).

Помимо США, крупными налогоплательщиками в России остаются компании из Германии и Австрии. Суммарно они пополнили бюджет страны почти на 1,3 миллиарда долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Переговоров не будет». В Монголии проходит масштабная акция протеста. Чего добиваются демонстранты?

      В Дании предложили обратиться к России для защиты Гренландии от США

      В США назвали позором выплату налогов американскими компаниями в бюджет России

      Спецпосланник Трампа по Украине приехал в Париж после переноса визита в Киев

      Ватикан разрешил геям становиться священниками при одном условии

      Пленные бойцы ВСУ рассказали о бросившем их на убой командовании

      На Украине спрогнозировали реакцию Трампа на провалы ВСУ

      Президент Словакии отказался ехать на Украину

      США стали крупнейшим иностранным налогоплательщиком в России

      Губерниев одной фразой ответил назвавшему русских примитивной нацией чешскому хоккеисту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше