В США назвали позором выплату налогов американскими компаниями в бюджет России

Макфол назвал позором решение компаний из США платить налоги в бюджет России

Бывший посол США в России Майкл Макфол отреагировал на информацию о выплате американскими компаниями налогов в бюджет России на сумму в 1,2 миллиарда долларов. Об этом пишет Newsweek.

Дипломат назвал «абсолютно позорным» решение 123 крупных компаний из США остаться в России и соблюдать местное налоговое законодательство. По его мнению, тем самым американский бизнес продолжает спонсировать проведение специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее сообщалось, что компании из США оказались крупнейшим иностранным налогоплательником в России по итогам 2023 года. Больше всех — 220 миллионов долларов — в российский бюджет внесла корпорация Philip Morris International. Также в тройке — компании PepsiCo (135 миллионов долларов) и Mars (99 миллионов долларов).

Помимо США, крупными налогоплательщиками в России остаются компании из Германии и Австрии. Суммарно они пополнили бюджет страны почти на 1,3 миллиарда долларов.