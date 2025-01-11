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16:11, 11 января 2025Мир

В США раскрыли минимальный срок для создания способной перехватить «Орешник» ПВО

Генерал ВС США Макмастер: Способных перехватить «Орешник» систем ПВО нет
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

На создание системы противовоздушной обороны (ПВО), способной перехватить «Орешник», уйдет минимум 15 лет. Об этом заявил бывший советник по нацбезопасности США генерал Герберт Макмастер, передает aif.ru.

По его словам, у Запада нет защиты от этой баллистической ракеты. Например, американские системы THAAD и Aegis не могут быть использованы для противодействия «Орешнику», объясняет генерал. Такие выводы были сделаны после изучения технических характеристик этого оружия и последствий экспериментального удара по заводу в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин 21 ноября сообщил, что ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» без ядерного оснащения по одному из крупнейших военных объектов на территории Украины, который находится в Днепропетровске. Глава государства назвал запуск «Орешника» ясным и понятным предупреждением Западу.

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