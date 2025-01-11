ВСУ попытались контратаковать в Старице

Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать в Старице Харьковской области

Украинские войска за минувшие сутки несколько раз попытались контратаковать в Старице Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские военнослужащие не допустили прорыва противником линии обороны. Специалист заявил, что в населенном пункте идут позиционные бои.

«Отмечалось несколько попыток противника провести контратакующие действия, но все они были безуспешными», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что освобождение села Старица Харьковской области позволило перерезать поставки боеприпасов и резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольный им Волчанск.