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07:42, 11 января 2025Бывший СССР

ВСУ попытались контратаковать в Старице

Марочко рассказал о попытках ВСУ контратаковать в Старице Харьковской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

Украинские войска за минувшие сутки несколько раз попытались контратаковать в Старице Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российские военнослужащие не допустили прорыва противником линии обороны. Специалист заявил, что в населенном пункте идут позиционные бои.

«Отмечалось несколько попыток противника провести контратакующие действия, но все они были безуспешными», — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что освобождение села Старица Харьковской области позволило перерезать поставки боеприпасов и резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольный им Волчанск.

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