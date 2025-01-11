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15:34, 11 января 2025Интернет и СМИ

Западный журналист показал одно место в Москве и восхитил иностранных пользователей сети

Журналист Боуз показал станцию московского метро и восхитил пользователей сети
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз опубликовал фотографию станции московского метро на странице в соцсети X. Увиденное восхитило иностранных пользователей сети.

На снимке Боуза был изображен вход на станцию метро «Семеновская», оформленный в виде стопки коробок с новогодними подарками. «Станция московского метро», — подписал Боуз снимок.

«А нам говорили, у России проблемы», «Какая прелесть! Похоже на коробку шоколадных конфет», «Санкции против России эффективны, правда?», «Это восхитительно!», «Очень красиво», — выразили свое мнение иностранные пользователи.

Ранее бразильский журналист Пепе Эскобар посетил Москву и восхитился городом. Он похвалил столицу за чистоту и отметил другие ее положительные качества. Журналист также добавил, что всегда ходит по центру Москвы пешком, особенно в ночное время. Эскобар назвал Москвы прекрасным городом.

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