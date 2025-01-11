Зеленский призвал рекордно нарастить выпуск дронов и ракет

Зеленский призвал резко увеличить выпуск дронов и ракет на Украине в 2025 году

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от местных производителей оружия и военной спецтехники рекордно нарастить выпуск дронов всех типов. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики.

Зеленский призвал представителей оборонно-промышленного сектора «сделать этот год рекордным по дронам всех видов» ради укрепления военного потенциала страны. Кроме того, он потребовал существенно увеличить производство украинских ракет, а также артиллерийских снаряд и бронетехники. «Я поручил увеличить количество заказов дронов. Это уже выполняется», — резюмировал президент Украины.

Он добавил, что пополнение оружейных складов и арсеналов является одной из ключевых целей для Украины. «Наши арсеналы — это одна из гарантий независимости страны», — подчеркнул Зеленский. Президент республики также поблагодарил все подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за нанесение ударов по военным и логистическим объектам, расположенным территории России. «Все больше должно быть таких важных результатов», — заключил Зеленский.

Ранее он заявил, что в операции ВСУ в Курской области принимают участие в общей сложности порядка 60 тысяч солдат. Зеленский также подчеркнул, что о планах начать наступления в российском регионе власти Украины заранее проинформировали западным партнеров, включая страны Евросоюза (ЕС) и США.