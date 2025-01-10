Зеленский раскрыл подробности вторжения ВСУ в Курскую область. Киев перебросил туда 60 тысяч солдат

Зеленский заявил, что в Курской области задействованы 60 тысяч военных ВСУ

В операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области принимают участие 60 тысяч украинских военных. Такие подробности раскрыл президент Украины Владимир Зеленский.

«В этой зоне находятся 60 тысяч военных», — рассказал Зеленский. Также лидер киевского режима признал, что о начале операции ВСУ в Курской области были проинформированы европейские и американские партнеры Киева.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

ВСУ попытались контратаковать в Курской области

Минобороны России сообщало, что ВСУ 5 января попытались контратаковать в Курской области.

Ведомство заявило, что противник предпринял контратаку силами штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение штурмовой группе ВСУ, уничтожили два танка, машину разграждения и семь боевых бронированных машин, уточнили в МО РФ.

В России объяснили попытку наступления Украины под Курском

Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с «Лентой.ру» ранее выразил мнение, что предпринятые ВСУ новые попытки наступлений в Курской области начались непосредственно перед заседанием министров обороны НАТО в Рамштайне и были нужны Киеву для стимулирования военной помощи от стран альянса.

Это происходит на фоне того, что в Рамштайне собираются министры обороны стран НАТО. И к этому событию надо было показать натовцам, что Украина — ого-го! И что она еще может добиваться больших побед над Россией. Это нужно им, чтобы стимулировать натовские страны, в первую очередь Соединенные Штаты, на оказание Киеву еще большей помощи оружием, боеприпасами, военным снаряжением, деньгами и так далее Виктор Литовкин полковник в отставке, военный эксперт

Эксперт напомнил, что 20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Перед этим мероприятием Киев хотел продемонстрировать хоть какие-то успехи на поле боя. При этом реального продвижения ВСУ нет, а за поражением Украины, считает Литовкин, проглядывает поражение США и Североатлантического альянса. Полковник в отставке заключил, что руководству западных стран и в том числе Трампу придется вскоре задумываться о том, как дальше поступать с Украиной.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ВСУ потеряли в Курской области почти 50 тысяч военнослужащих

Как заявляли в Минобороны России, ВСУ с момента вторжения в Курскую область потеряли в этом регионе более 49 тысяч боевиков.

Также противник лишился 73 танков, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортеров, 1461 ББР, 340 артиллерийских орудий и 44 пусковых установок реактивных систем залпового огня (13 Himars, 6 MLRS).

Помимо этого, ВСУ потеряли 28 единиц инжeнерной и другой тeхники, из которых 14 инжeнерных машин рaзграждения, устaновка рaзминирования УР-77, семь бронирoванных ремонтно-эвaкуационных мaшин и командно-штaбная мaшина.

Власти раскрыли масштаб разрушений в Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее заявил, что Вооруженные силы России продолжают продвигаться в Курской области, что позволяет расширять работу по обследованию поврежденных и разрушенных в результате атак ВСУ домов.

По словам Хинштейна, Минобороны предоставило список из 158 населенных пунктов, как минимум в 16 из которых есть полностью или частично разрушенные дома. В качестве примера он привел один из населенных пунктов Беловского района, где в результате атаки украинских дронов одномоментно сгорели порядка трех домов на одной улице.

Армия России начала бои за Суджу

9 января Telegram-канал Mash сообщил, что армия России начала бои за Суджу — удерживаемый ВСУ райцентр Курской области.

По данным канала, боевые действия ведутся в восточной и юго-восточной частях населенного пункта. Наступление ведут десантники 11-й бригады Воздушно-десантных войск. Они штурмуют микрорайон Замостье, в котором распложен основной укрепрайон ВСУ, указано в сообщении.

Параллельно с наступлением на Суджу российские войска вступили в бой в селах Гуево и Бондаревка. Населенные пункты Леонидово и Александрия уже перешли под контроль армии России, сообщил канал.