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16:07, 9 января 2025Россия

Названа главная цель последней попытки наступления ВСУ в Курской области

Полковник Литовкин: ВСУ пошли в наступление под Курском ради военной помощи НАТО
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Предпринятые Вооруженными силами Украины (ВСУ) новые попытки наступлений в Курской области начались непосредственно перед заседанием министров обороны НАТО в Рамштайне и нужны Киеву для стимулирования военной помощи от стран альянса. Главную цель действий ВСУ в российском регионе в разговоре с «Лентой.ру» назвал полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин.

«Это происходит на фоне того, что в Рамштайне собираются министры обороны стран НАТО. И к этому событию надо было показать натовцам, что Украина — ого-го! И что она еще может добиваться больших побед над Россией. Это нужно им, чтобы стимулировать натовские страны, в первую очередь Соединенные Штаты, на оказание Киеву еще большей помощи оружием, боеприпасами, военным снаряжением, деньгами и так далее», — пояснил он.

Эксперт напомнил, что 20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Перед этим мероприятием Киев также ставит себе задачу — показать успехи на поле боя. При этом реального продвижения ВСУ нет, а за поражением Украины, считает Литовкин, проглядывает поражение США и Североатлантического альянса.

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«Руководству западных стран, и в первую очередь Трампу, придется задуматься о том, как дальше поступать с Украиной», — добавил полковник в отставке.

5 января стало известно, что ВСУ предприняли очередную масштабную попытку наступления в Курской области. Основные события развернулись в районе хутора Бердин в Большесолдатском районе.

По данным на 9 января, ВСУ с момента вторжения в Курскую область лишились не менее 50 310 военнослужащих.

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