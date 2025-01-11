Экс-лидер Грузии Зурабишвили: Запад поможет вырвать страну из когтей России

Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила сторонникам, что собирается вырвать страну из когтей России при помощи стран Запада. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Выступая перед своими сторонниками в городе Зугдиди, Зурабишвили объявила, что отправляется на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, на которую ее пригласил конгрессмен Джо Уилсон. «От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце. Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга (России — прим. «Лента.ру»)», — заявила экс-лидер Грузии.

Она также призвала своих сторонников продолжать уличные протесты в стране, чтобы их видели за границей. Зурабишвили заявила, что помощь извне связана с внутренним протестом.

Ранее Зурабишвили попросила не называть ее бывшим президентом. Она назвала себя единственным легитимным лидером Грузии.