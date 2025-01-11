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17:55, 11 января 2025Бывший СССР

Зурабишвили пообещала «вырвать Грузию из когтей северного недруга» с помощью Запада

Экс-лидер Грузии Зурабишвили: Запад поможет вырвать страну из когтей России
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Инна Кукуджанова / ТАСС

Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила сторонникам, что собирается вырвать страну из когтей России при помощи стран Запада. Об этом сообщает газета «Взгляд».

Выступая перед своими сторонниками в городе Зугдиди, Зурабишвили объявила, что отправляется на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, на которую ее пригласил конгрессмен Джо Уилсон. «От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце. Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга (России — прим. «Лента.ру»)», — заявила экс-лидер Грузии.

Она также призвала своих сторонников продолжать уличные протесты в стране, чтобы их видели за границей. Зурабишвили заявила, что помощь извне связана с внутренним протестом.

Ранее Зурабишвили попросила не называть ее бывшим президентом. Она назвала себя единственным легитимным лидером Грузии.

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