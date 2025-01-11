Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила сторонникам, что собирается вырвать страну из когтей России при помощи стран Запада. Об этом сообщает газета «Взгляд».
Выступая перед своими сторонниками в городе Зугдиди, Зурабишвили объявила, что отправляется на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, на которую ее пригласил конгрессмен Джо Уилсон. «От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце. Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга (России — прим. «Лента.ру»)», — заявила экс-лидер Грузии.
Она также призвала своих сторонников продолжать уличные протесты в стране, чтобы их видели за границей. Зурабишвили заявила, что помощь извне связана с внутренним протестом.
Ранее Зурабишвили попросила не называть ее бывшим президентом. Она назвала себя единственным легитимным лидером Грузии.