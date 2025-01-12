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15:40, 12 января 2025Экономика

Агутин отреагировал на угрозу потерять квартиру в Лос-Анджелесе

Леонид Агутин назвал фейком информацию о риске потерять элитную квартиру в США
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российский певец Леонид Агутин назвал фейком информацию, что он и его жена Анжелика Варум рискуют потерять элитную квартиру в Лос-Анджелесе из-за масштабных лесных пожаров. Так артист отреагировал в Telegram-канале на многочисленные публикации в СМИ.

«В новый год с новым фейком», — заявил артист, прикрепив ссылку на публикацию в сообществе поклонников его творчества. Там утверждается, что у Агутина и Варум нет и никогда не было недвижимости в Калифорнии. Однако у пары есть жилье в другом американском штате — Флориде.

Ранее «Аргументы и факты» предположили, что Агутин и Варум могут лишиться квартиры стоимостью примерно 200 миллионов рублей в Лос-Анджелесе, где бушуют лесные пожары.

Площадь указанных апартаментов составляет 300 квадратных метров. По данным издания, они располагаются на первой линии на берегу Тихого океана.

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