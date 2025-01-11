Варум и Агутин оказались перед угрозой потери квартиры за 200 миллионов рублей в США

Aif.ru: Варум и Агутин могут потерять квартиру за 200 миллионов рублей в США

Российские певцы Анжелика Варум и Леонид Агутин оказались перед угрозой потери элитного жилья в США. Об этом сообщают «Аргументы и факты» (aif.ru).

Отмечается, что супруги могут лишиться квартиры стоимостью примерно 200 миллионов рублей в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, где бушуют лесные пожары. Площадь указанных апартаментов составляет 300 квадратных метров. По данным издания, они располагаются на первой линии на берегу Тихого океана.

Мощный пожар бушует в Калифорнии с 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи, охватив престижный район Пасифик Палисейдс. В Лос-Анджелесе объявлено чрезвычайное положение, на дорогах образовались пробки.

Американская компания AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, оценила ущерб от вспыхнувших пожаров в Лос-Анджелесе в 135-150 миллиардов долларов. Ее представитель Билл Уэйделл указал на то, что, по прогнозам метеорологов, на следующей неделе в Калифорнии ожидается сильный ветер и, как следствие, повышенный риск пожаров.